Exposition : Trait d’union 44 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 13 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pour cette exposition d’été, la Galerie Hamon présente une centaine d’œuvres, la seule consigne… la technique sèche (fusain, crayon, pastel). La Galerie a sélectionné 32 artistes : maîtres, artistes de la galerie et jeunes talents :

Authouart – Beside – BDArt – Binokl – Boistelle – Boudin – Cope2 – Dan 23 – Dezache – Géniès – Gen Paul – Gibeaux – Guy Peron – Heurteur – Holowezynski – Hutchinson – Jace – Karsenty – Lassana – Louiset – Luc Michel – Man-x – Solgre – Stom500 – Teuthis – Tranié – TutoDraw – Vervisch – Volti.

Exposition du 13 juillet au 28 août 2023.

Vernissage de l’exposition le jeudi 13 juillet à partir de 18h.

Entrée libre, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h..

For this summer exhibition, the Galerie Hamon presents some one hundred works, the only stipulation… dry technique (charcoal, pencil, pastel). The gallery has selected 32 artists: masters, gallery artists and young talents:

Authouart ? Beside ? BDArt ? Binokl ? Boistelle ? Boudin ? Cope2 ? Dan 23 ? Dezache ? Géniès ? Gen Paul ? Gibeaux ? Guy Peron ? Heurteur ? Holowezynski ? Hutchinson ? Jace ? Karsenty ? Lassana? Louiset ? Luc Michel ? Man-x ? Solgre ? Stom500 ? Teuthis ? Tranié ? TutoDraw ? Vervisch ? Volti.

Exhibition from July 13 to August 28, 2023.

Exhibition opening on Thursday July 13 from 6pm.

Free admission, Tuesday to Saturday, 9:30am to 12:30pm and 2pm to 7pm.

Para esta exposición de verano, la Galerie Hamon presenta un centenar de obras, con la única condición… la técnica seca (carboncillo, lápiz, pastel). La galería ha seleccionado a 32 artistas: maestros, artistas de galería y jóvenes talentos:

Authouart ? Beside ? BDArt ? Binokl ? Boistelle ? Boudin ? Cope2 ? Dan 23 ? Dezache ? Géniès ? ¿Gen Paul? Gibeaux ? Guy Peron ? Heurteur ? Holowezynski ? Hutchinson ? Jace ? Karsenty ? Lassana ? Louiset ? Luc Michel ? Man-x ? Solgre ? Stom500 ? Teuthis ? Tranié ? TutoDraw ? Vervisch ? Volti

Exposición del 13 de julio al 28 de agosto de 2023.

Inauguración de la exposición el jueves 13 de julio a partir de las 18.00 horas.

Entrada gratuita, de martes a sábado, de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 19.00 h.

Für diese Sommerausstellung präsentiert die Galerie Hamon rund 100 Werke, die einzige Vorgabe ist die Trockentechnik (Kohle, Bleistift, Pastell). Die Galerie hat 32 Künstler ausgewählt: Meister, Künstler der Galerie und junge Talente:

Authouart ? Beside ? BDArt ? Binokl ? Boistelle ? Blutwurst ? Cope2 ? Dan 23 ? Dezache ? Geniès ? Gen Paul ? Gibeaux ? Guy Peron ? Heurator ? Holowezynski ? Hutchinson ? Jace ? Karsenty ? Lassana ? Louiset ? Luc Michel ? Man-x ? Solgre ? Stom500 ? Teuthis ? Tranié ? TutoDraw ? Vervisch ? Volti.

Ausstellung vom 13. Juli bis 28. August 2023.

Vernissage der Ausstellung am Donnerstag, den 13. Juli ab 18 Uhr.

Freier Eintritt, Dienstag bis Samstag von 9:30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr.

