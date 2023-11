20 ans GIE TPN 44 lotissement les Cassis Koné, 18 novembre 2023, Koné.

Koné,Nouvelle-Calédonie

Le GIE Tourisme Province Nord fête ses 20 ans ! Rendez-vous au centre culturel Pomémie pour célébrer ensemble cette nouvelle étape..

2023-11-18 08:00:00 fin : 2023-11-19 20:00:00. .

44 lotissement les Cassis

Koné 98859 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



GIE Tourisme Province Nord celebrates its 20th anniversary! Join us at the Pomémie cultural center to celebrate this new milestone.

El GIE Tourisme Province Nord celebra su 20º aniversario Únase a nosotros en el centro cultural Pomémie para celebrar juntos este nuevo hito.

Die GIE Tourismus Nordprovinz feiert ihr 20-jähriges Bestehen! Treffen Sie sich im Kulturzentrum Pomémie, um gemeinsam diesen neuen Meilenstein zu feiern.

