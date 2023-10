CONFÉRENCE : « RAPACES ET CORVIDÉS DANS LES VOSGES, ENTRE OISEAUX DE MALHEUR ET DE BONHEUR » 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux, 17 novembre 2023, Les Rouges-Eaux.

Les Rouges-Eaux,Vosges

BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continue son cycle de soirées découvertes sur la faune vosgienne et ses symboliques.

Qui est le corbeau ? Cet annonciateur de malheur au Moyen Âge était pourtant l’oiseau des dieux et de la lumière dans les cultes païens. Et saviez-vous que aigles royaux et vautours étaient encore abattus dans les Vosges au XIXe siècle ? Venez découvrir ces oiseaux et bien d’autres aux symboliques ambivalentes et leurs histoires dans les Vosges. Avant la conférence il sera possible de déguster, à partir de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères ». Les réservations pour la soirée se font auprès de l’auberge de la Cholotte.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:45:00 fin : 2023-11-17 22:30:00. 5 EUR.

44 La Censé Saint-Dié Auberge de la Cholotte

Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est



BERIAN ? Association Naturaliste et Historienne, continues its cycle of discovery evenings on the fauna of the Vosges and its symbolism.

Who is the raven? This harbinger of misfortune in the Middle Ages was the bird of the gods and of light in pagan cults. And did you know that golden eagles and vultures were still being shot in the Vosges in the 19th century? Come and discover these birds and many others with ambivalent symbolism and their history in the Vosges. Before the talk, you can enjoy a tasting of local produce from the inn « La bonne cuisine de nos Grand?mères », starting at 12? Reservations for the evening can be made at the Auberge de la Cholotte.

BERIAN ? Association Naturaliste et Historienne, continúa su serie de veladas de descubrimiento sobre la fauna de los Vosgos y su simbolismo.

¿Quién es el cuervo? Este heraldo de la desgracia en la Edad Media era, sin embargo, el ave de los dioses y de la luz en los cultos paganos. ¿Sabía que en el siglo XIX aún se cazaban águilas reales y buitres en los Vosgos? Venga a descubrir estas aves y muchas otras de simbolismo ambivalente y sus historias en los Vosgos. Antes de la charla, podrá degustar los productos locales del mesón « La bonne cuisine de nos Grand?mères », a partir de las 12 h. Las reservas para la velada pueden hacerse en el Auberge de la Cholotte.

BERIAN? Naturalistischer und historischer Verein, setzt seine Reihe von Entdeckungsabenden über die Fauna der Vogesen und ihre Symbolik fort.

Wer ist der Rabe? Im Mittelalter kündigte er Unheil an, doch in heidnischen Kulten war er der Vogel der Götter und des Lichts. Und wussten Sie, dass Steinadler und Geier noch im 19. Jahrhundert in den Vogesen abgeschossen wurden? Lernen Sie diese und viele andere Vögel mit ambivalenter Symbolik und ihre Geschichten in den Vogesen kennen. Vor dem Vortrag besteht die Möglichkeit, ab 12 ? die lokalen Produkte des Gasthauses « La bonne cuisine de nos Grand?mères » zu probieren. Reservierungen für den Abend können bei der Auberge de la Cholotte vorgenommen werden.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES