CONFÉRENCE : HISTOIRE DU CHAMOIS ET DU BOUQUETIN DANS LES VOSGES, MYTHES ET RÉALITÉS 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux, 6 octobre 2023, Les Rouges-Eaux.

Les Rouges-Eaux,Vosges

BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continue son cycle de soirées découvertes sur la faune vosgienne et ses symboliques.

Vous connaissez peut-être le chamois, cette antilope des montagnes qui attire bon nombre de visiteurs sur les hautes chaumes depuis son retour en 1956. Mais saviez-vous qu’autrefois le bouquetin était aussi présent dans le massif ? Venez découvrir ces deux seigneurs des montagnes et leurs histoires. Avant la conférence il sera possible de déguster, à partir de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères ».. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:45:00 fin : 2023-10-06 22:30:00. 5 EUR.

44 La Censé Saint-Dié Auberge de la Cholotte

Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est



BERIAN ? Association Naturaliste et Historienne, continues its cycle of discovery evenings on Vosges fauna and its symbolism.

You may be familiar with the chamois, the mountain antelope that has been attracting visitors to the hautes chaumes since its return in 1956. But did you know that in the past, the ibex was also present in the massif? Come and discover these two lords of the mountains and their stories. Before the talk, you can sample local produce from the « La bonne cuisine de nos Grand?mères » inn, starting at 12?

BERIAN ? Association Naturaliste et Historienne, prosigue su serie de veladas de descubrimiento sobre la fauna de los Vosgos y sus símbolos.

Quizá conozca al rebeco, el antílope de montaña que atrae a los visitantes de las hautes chaumes desde su regreso en 1956. Pero ¿sabía que antiguamente la cabra montés también estaba presente en el macizo? Venga a descubrir a estos dos señores de la montaña y sus historias. Antes de la charla, podrá degustar los productos locales del mesón « La bonne cuisine de nos Grand?mères » a partir de las 12 h.

BERIAN? Naturalistischer und historischer Verein, setzt seine Reihe von Entdeckungsabenden über die Tierwelt der Vogesen und ihre Symbolik fort.

Sie kennen vielleicht die Gämse, diese Gebirgsantilope, die seit ihrer Rückkehr im Jahr 1956 viele Besucher auf die Hochstaudenfluren lockt. Wussten Sie aber, dass früher auch der Steinbock in den Bergen heimisch war? Lernen Sie diese beiden Herren der Berge und ihre Geschichten kennen. Vor dem Vortrag können Sie ab 12 Uhr lokale Produkte aus dem Gasthaus « La bonne cuisine de nos Grand?mères » probieren.

