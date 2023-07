Atelier Pastis 44 impasse de la badiane Aubagne, 21 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Un atelier découverte pour tout savoir sur l’élaboration de notre Pastis Millésimé Château des Creissauds.

Créez votre propre pastis et repartez avec votre bouteille de 35 cl.

2023-07-21 18:30:00 fin : 2023-07-21 19:00:00. EUR.

44 impasse de la badiane Château des Creissauds

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A discovery workshop to learn all about the making of our Pastis Millésimé Château des Creissauds.

Create your own Pastis and leave with your own 35 cl bottle

Un taller de descubrimiento para descubrir la elaboración de nuestro Pastis Millésimé Château des Creissauds.

Cree su propio Pastis y llévese su propia botella de 35 cl

In diesem Workshop erfahren Sie alles über die Herstellung unseres Jahrgangspastis Château des Creissauds.

Kreieren Sie Ihren eigenen Pastis und nehmen Sie Ihre 35-cl-Flasche mit nach Hause

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile