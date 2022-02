44 ème Fête du Cheval – Edition 2022 Forges-les-Eaux, 30 juillet 2022, Forges-les-Eaux.

44 ème Fête du Cheval – Edition 2022 Forges-les-Eaux

2022-07-30 – 2022-07-31

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Rendez-vous incontournable des amoureux du cheval, la traditionnelle fête du cheval rassemble chaque année près de 30 000 visiteurs et plus de 800 chevaux avec de nombreux concours et de nombreux spectacles. Durant les 2 jours : concours hippiques, présentation de chevaux, concert country, marché fermier, manèges et animations pour les enfants, nombreuses autres animations…. Et le grand feu d’artifice le dimanche soir, au lac de l’Andelle !

Rendez-vous incontournable des amoureux du cheval, la traditionnelle fête du cheval rassemble chaque année près de 30 000 visiteurs et plus de 800 chevaux avec de nombreux concours et de nombreux spectacles. Durant les 2 jours : concours hippiques,…

contact@feteducheval.com +33 7 87 92 91 87 http://www.feteducheval.simply-website.fr/

Rendez-vous incontournable des amoureux du cheval, la traditionnelle fête du cheval rassemble chaque année près de 30 000 visiteurs et plus de 800 chevaux avec de nombreux concours et de nombreux spectacles. Durant les 2 jours : concours hippiques, présentation de chevaux, concert country, marché fermier, manèges et animations pour les enfants, nombreuses autres animations…. Et le grand feu d’artifice le dimanche soir, au lac de l’Andelle !

Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par