Visite du Sémaphore de La Couronne 44 chemin du Sémaphore Martigues, 16 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Pour les journées européennes du patrimoine à Martigues, nous vous donnons l’opportunité unique de visiter l’un des derniers Sémaphore de France !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

44 chemin du Sémaphore La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the European Heritage Days in Martigues, we are giving you the unique opportunity to visit one of the last Semaphores in France!

¡Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Martigues, le ofrecemos la oportunidad única de visitar uno de los últimos semáforos de Francia!

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals in Martigues bieten wir Ihnen die einmalige Gelegenheit, eines der letzten Semaphore Frankreichs zu besichtigen!

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de Martigues