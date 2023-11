LE PETIT MARCHE DE NOEL AU DOMAINE DES PRADELLES 44 Chemin de la Bourdette Vacquiers, 9 décembre 2023, Vacquiers.

Vacquiers,Haute-Garonne

Pour bien préparer vos fêtes, venez déguster les vins du domaine et découvrir des produits de créateurs !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

44 Chemin de la Bourdette

Vacquiers 31340 Haute-Garonne Occitanie



To help you prepare for the festive season, come and taste the estate’s wines and discover designer products!

Para ayudarle a preparar las fiestas, venga a degustar los vinos de la finca y a descubrir algunos productos de diseño

Um Ihre Feste gut vorzubereiten, probieren Sie die Weine des Weinguts und entdecken Sie Designerprodukte!

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE