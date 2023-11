Job dating services aux seniors 44, boulevard Raymond Poincaré Caen, 30 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les services aux seniors de la Ville de Caen recrutent !

Pour les vacances de Noël ou pour toute l’année, des emplois saisonniers sont vacants : Aides-soignants en établissement et à domicileAuxiliaires de vie en établissement et à domicile

Participez au job dating du jeudi 30 novembre pour poser toutes vos questions et peut-être trouver l’emploi saisonnier qui vous convient !

Salaires de 1729 euros à 2076 euros brut/mois (hors primes de dimanches et jours fériés).

Infos et inscriptions au 02.31.15.38.10 ou à services.domicile@caen.fr.

2023-11-30 14:00:00 fin : 2023-11-30 17:00:00

44, boulevard Raymond Poincaré Pôle seniors Mathilde de Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Caen’s services for senior citizens are recruiting!

For the Christmas vacations or for the whole year, seasonal jobs are available: Caregivers in institutions and at homeCaregivers in institutions and at home

Join us at the job dating event on Thursday November 30 to ask all your questions and maybe find the seasonal job that’s right for you!

Salaries from 1729 euros to 2076 euros gross/month (excluding Sunday and public holiday bonuses).

Information and registration on 02.31.15.38.10 or services.domicile@caen.fr.

¡Los servicios de Caen para las personas mayores están reclutando!

Para las vacaciones de Navidad o para todo el año, hay empleos estacionales disponibles: Asistentes en instituciones y a domicilioAsistentes en instituciones y a domicilio

Acuda el jueves 30 de noviembre a la bolsa de empleo para plantear todas sus preguntas y encontrar el trabajo de temporada que más le convenga

Salarios de 1.729 a 2.076 euros brutos al mes (excluidas las gratificaciones por domingos y festivos).

Información e inscripciones en el 02.31.15.38.10 o en services.domicile@caen.fr.

Die Dienste für Senioren der Stadt Caen stellen ein!

Für die Weihnachtsferien oder das ganze Jahr über sind Saisonarbeitsplätze frei : Pflegehelfer/innen in Einrichtungen und zu HauseLebenshelfer/innen in Einrichtungen und zu Hause

Nehmen Sie am Job-Dating am Donnerstag, den 30. November teil, um alle Ihre Fragen zu stellen und vielleicht den passenden Saisonjob zu finden!

Gehälter von 1729 Euro bis 2076 Euro brutto/Monat (ohne Sonn- und Feiertagszuschläge).

Infos und Anmeldung unter 02.31.15.38.10 oder services.domicile@caen.fr.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité