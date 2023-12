« SOIRÉE MAGIQUE » GUSTO CLUB 44 bis Rue de la République Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23 Venez avec un pull de Noël et obtenez un shooter gratuit.

Venez avec un pull de Noël et obtenez un shooter gratuit

Spécial Noël réservation 02 44 37 67 22 .

44 bis Rue de la République EL GUSTO DEL SOL

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

