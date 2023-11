Atelier photo 44 bis rue Abbé Torné Tarbes, 12 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Amenez vos photos (clé USB ou papier) ou votre regard..

2023-12-12 17:30:00 fin : 2023-12-12 . EUR.

44 bis rue Abbé Torné TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Bring your photos (USB key or paper) or your eye.

Trae tus fotos (llave USB o papel) o tu ojo.

Bringen Sie Ihre Fotos (USB-Stick oder Papier) oder Ihren Blick mit.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT de Tarbes|CDT65