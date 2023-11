Stage photo numérique 44 bis rue Abbé Torné Tarbes, 3 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Découverte et utilisation des fonctions d’un appareil photo numérique.

Venez avec votre appareil et si possible sa notice..

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

44 bis rue Abbé Torné TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover and use the functions of a digital camera.

Bring your camera and, if possible, its manual.

Descubre y utiliza las funciones de una cámara digital.

Trae tu cámara y, si es posible, sus instrucciones.

Entdeckung und Nutzung der Funktionen einer Digitalkamera.

Bringen Sie Ihre Kamera und wenn möglich die Bedienungsanleitung mit.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT de Tarbes|CDT65