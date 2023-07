VERNISSAGE DE L’EXPOSITION STREET ART DE YAN CARVAJALES 44 bis Allées Paul Riquet Béziers, 11 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Enfant de la région Occitanie, Yan Carvajales est un autodidacte amoureux de la poésie, de la musique et de l’art urbain.

Son travail repose sur un mélange de plusieurs techniques. À l’aide de supports récupérés, il colle et lacère diverses couches d’affiches ou de pages d’ouvrages abandonnés qu’il peint ensuite à la bombe ou à l’acrylique afin de donner de la matière et de la lumière à l’œuvre..

2023-07-11 18:30:00 fin : 2023-07-11 . .

44 bis Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A child of the Occitanie region, Yan Carvajales is a self-taught artist who loves poetry, music and urban art.

His work is based on a blend of several techniques. Using recycled materials, he glues and laces various layers of posters or pages from abandoned books, which he then paints with spray paint or acrylic to give the work substance and light.

Hijo de la región de Occitanie, Yan Carvajales es un artista autodidacta amante de la poesía, la música y el arte urbano.

Su obra se basa en una mezcla de varias técnicas. Utilizando materiales reciclados, pega y encaja varias capas de carteles o páginas de libros abandonados, que luego pinta con spray o acrílicos para dar sustancia y luz a la obra.

Yan Carvajales, ein Kind der Region Okzitanien, ist ein Autodidakt, der Poesie, Musik und urbane Kunst liebt.

Seine Arbeit beruht auf einer Mischung aus verschiedenen Techniken. Er klebt und schnürt verschiedene Schichten von Postern oder Seiten aus aufgegebenen Büchern, die er dann mit Sprühfarbe oder Acryl bemalt, um dem Werk Materie und Licht zu verleihen.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT BEZIERS MEDITERRANEE