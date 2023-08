Saveurs antiques : atelier de dégustation 44 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains, 17 septembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Exposé sur la cuisine gallo-romaine suivi de 2 séances de dégustation, d’après un recueil de gastronomie « Apicius ». Sur inscription au musée..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

44 Avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Talk on Gallo-Roman cuisine, followed by 2 tasting sessions, based on the « Apicius » gastronomy collection. Please register at the museum.

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Charla sobre la cocina galo-romana seguida de 2 degustaciones, a partir de una colección de recetas gastronómicas de Apicio. Inscripción obligatoria en el museo.

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES] Vortrag über die gallo-römische Küche, gefolgt von zwei Verkostungen, nach einer gastronomischen Sammlung « Apicius ». Nach Anmeldung im Museum.

Mise à jour le 2023-08-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte