Vos fêtes de fin d’année avec Le Restaurant Chez Cocoche 44 avenue du Général de Gaulle 44500 La baule La baule, 31 décembre 2023 08:00, La baule.

Vos fêtes de fin d’année avec Le Restaurant Chez Cocoche Dimanche 31 décembre, 09h00 44 avenue du Général de Gaulle 44500 La baule Menu adulte: 99

Venez fêter vos fêtes d’années au restaurant Chez Cocoche !



MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

Mises en bouche

***

Entrée – Dôme de saumon fumé au fromage frais langoustines et petits légumes

***

Plats – Roulés de filets de sole sauce homardine riz basmati aux asperges OU Suprème de volaille fermière au vin jaune, champignons des bois, gratin dauphinois aux saveurs de truffe

***

Desserts – Alasska flambé au rhum brun, coque de chocolat blanc, meringue italoienne, glace mangue et fruits de la passion

Réservations par mail chezcocoche@gmail.com

Ou par téléphone au 02.40.23.24.25

Un accompte de 50€ vous sera demandé lors de la réservation.

44 avenue du Général de Gaulle 44500 La baule 44 avenue du Général de Gaulle 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 24 25 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chez-cocoche.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chez-cocoche.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vos-fetes-de-fin-d-annee-avec-le-restaurant-chez-cocoche-la-baule.html »}] [{« link »: « mailto:chezcocoche@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

FETEFOIRE LOISIRS