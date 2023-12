EXPOSITION « LITTÉRATURE ET ORALITÉ » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 9 février 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-03-02

Du 9 février au 2 mars : Exposition « Littérature et oralité », réalisée et prêtée par la médiathèque départementale de l’Hérault et le Centre Méditerranéen de la Littérature – Entrée libre et ouvert à tous – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49.

L’articulation entre deux modes d’expression et toutes les formes adoptées depuis leur origine… Un vaste champ de récits de fiction quasi anonymes, transmis oralement à travers les générations : mythes, épopées, légendes, fables et contes…

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



