FESTI’PETITS – LECTURES MUSICALES 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 7 février 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 12:00:00

A partir de 10h : Lectures musicales – Dès la naissance jusqu’à 3 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

Recette pour une savoureuse expérience :

Prenez une bibliothécaire et des musiques,

Mélangez les grandes histoires et les p’tits sons,

Saupoudrez de petites percussions et de chansons,

Ajoutez une pincée de bonne humeur.

Un délicieux moment à déguster sans modération

.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



