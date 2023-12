FESTI’PETITS – HISTOIRES DE BOUCHE À OREILLES POUR FAIRE LA FÊTE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 6 février 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 10:00:00

fin : 2024-02-06 12:00:00

A partir de 10h : « Histoires de bouche à oreilles pour faire la fête » par les bibliothécaires de la Grande-Motte – De 6 mois à 3 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

Spectacle cousu de comptines, de danses et de chants pour un moment de partage. A travers l’idée de la fête, le spectacle se veut, joyeux, enivrant et plein de tendresse.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



