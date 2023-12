FESTI’PETITS – ÉVEIL MUSICAL 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 3 février 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 11:00:00

De 10h à 11h : Eveil musical par Catherine Delaunay (violoniste et professeur de musique) – Dès la naissance jusqu’à 3 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

La musique ? C’est bon pour bébé aussi !

Ce matin, les tout-petits « galipettent » dans le monde de la musique et découvrent une grande variété de sonorités. Le tout en jouant, bien sûr !

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



