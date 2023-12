FESTI’PETITS – SPECTACLE « JOYEUX ANNIVERSAIRE ! » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 30 janvier 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 10:00:00

fin : 2024-01-30 12:00:00

A partir de 10h : Spectacle « Joyeux anniversaire ! » par Mathilde De Lapeyre – Pour les enfants de 9 mois à 3 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

Petit Rouge compte les jours qui le séparent de son anniversaire.

Et voilà enfin le grand jour ! Ding, dong ! Ses amis Petit Bleu, Petit Jaune et Petit Vert arrivent. Savez-vous ce qu’ils vont chanter quand Petit rouge va souffler ses bougies ?

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS