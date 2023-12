SOIRÉE CONTE « SUR LA ROUTE D’OLYMPIE » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 18 janvier 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 19:00:00

fin : 2024-01-18 21:00:00

A partir de 19h : Soirée conte « Sur la route d’Olympie » avec Robin Recours (auteur/ conteur/ anthropologue) – Pour tous à partir de 10 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

Embarquement immédiat pour la Grèce antique,

Une grande aventure tissée de fils d’or et de couronnes d’olivier, des textes qui font dialoguer arts et sports, qui mêlent humour et histoire, mythes et vérités.

Le fil rouge ? Les JO, bien sûr !

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



