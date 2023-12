ATELIER TABLETTE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 16 janvier 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 10:00:00

fin : 2024-01-16 12:00:00

De 10h à 12h : Lecture numérique sur le thème du corps – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

Des lectures numériques liées au thème du corps, tour à tour évocation poétique, sujet d’anatomie ou miroir d’un personnage.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



