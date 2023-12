EXPOSITION « COMMENT UN LIVRE VIENT AU MONDE » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 5 janvier 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-02-03

Du 5 janvier au 3 février : Exposition « Comment un livre vient au monde », réalisée par Rue du Monde et prêtée par la médiathèque départementale de l’Hérault – Entrée libre et ouvert à tous – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49.

Le cheminement de la fabrication d’un livre à partir de l’album « Sous le grand Banian » de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi.

Conception et écriture : Alain Serres – Illustration : Zaü

.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



