ATELIER CRÉATIF 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 16 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

10h : Atelier créatif « Compositions de Noël » à partir de 5 ans, pour enfants, ados et adultes – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10 a.m.: Creative workshop « Christmas Compositions » for children, teens and adults aged 5 and over – Free, registration required – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

10.00 h: Taller creativo « Composiciones navideñas » para niños, adolescentes y adultos a partir de 5 años – Gratuito, previa inscripción – Información: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

10 Uhr: Kreativ-Workshop « Weihnachtskompositionen » ab 5 Jahren, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – Kostenlos und nach Anmeldung – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

Mise à jour le 2023-11-18 par OT PALAVAS-LES-FLOTS