ATELIER PC

Palavas-les-Flots,Hérault

De 10h à 12h – Conception de votre carte de vœux avec Canva, outil de design en ligne – Médiathèque Saint-Exupéry – Adultes abonnés à la médiathèque – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10 a.m. to 12 p.m. – Design your own greetings card with Canva, an online design tool – Médiathèque Saint-Exupéry – Adults who subscribe to the library – Free, registration required – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

De 10.00 a 12.00 h – Diseñe su tarjeta de felicitación con Canva, una herramienta de diseño en línea – Mediateca Saint-Exupéry – Adultos abonados a la mediateca – Gratuito, inscripción obligatoria – Información: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Von 10 bis 12 Uhr – Gestalten Sie Ihre Grußkarte mit Canva, einem Online-Design-Tool – Mediathek Saint-Exupéry – Erwachsene mit Abonnement der Mediathek – Kostenlos und nach Anmeldung – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

