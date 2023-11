EXPOSITION « FÊTES ET AMBIANCES DE L’HIVER » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 21 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du 21 novembre au 21 décembre : Exposition « Fêtes et ambiances de l’hiver », réalisé par Instants Mobiles et en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Hérault – – Entrée libre et ouvert à tous – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49.

2023-11-21 fin : 2023-12-21 . .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From November 21 to December 21: Exhibition « Fêtes et ambiances de l’hiver », produced by Instants Mobiles and in partnership with the médiathèque départementale de l’Hérault – – Free admission and open to all – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49

Del 21 de noviembre al 21 de diciembre: exposición « Fêtes et ambiances de l’hiver », producida por Instants Mobiles en colaboración con la mediateca departamental de Hérault – – Entrada libre y gratuita – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49

Vom 21. November bis zum 21. Dezember: Ausstellung « Fêtes et ambiances de l’hiver », realisiert von Instants Mobiles und in Partnerschaft mit der Mediathek des Departements Hérault – – Freier Eintritt und für alle zugänglich – Mediathek Saint-Exupéry – Infos: 04 67 50 42 49

