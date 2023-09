EXPOSITION « LUMIÈRES DU SUD » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 27 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du 27 octobre au 18 novembre : Exposition « Lumière du Sud » de Rhamat Rafighi – Médiathèque Saint-Exupéry

Artiste dans l’âme, peintre dans le cœur, Rhamat Rafighi présente ses peintures et dessins sur les paysages de la région qui l’a adopté et pour laquelle il ne cache pas ses coups de cœur. Une explosion de couleurs en perspective !.

2023-10-27 fin : 2023-11-18

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



October 27 to November 18: « Lumière du Sud » exhibition by Rhamat Rafighi – Médiathèque Saint-Exupéry

An artist at heart and a painter at heart, Rhamat Rafighi presents his paintings and drawings on the landscapes of the region that has adopted him and for which he makes no secret of his love. An explosion of color!

Del 27 de octubre al 18 de noviembre: exposición « Lumière du Sud » de Rhamat Rafighi – Médiathèque Saint-Exupéry

Artista de corazón y pintor de alma, Rhamat Rafighi presenta sus pinturas y dibujos sobre los paisajes de la región que le ha adoptado y por la que no oculta su amor. ¡Una explosión de color!

27. Oktober bis 18. November: Ausstellung « Lumière du Sud » von Rhamat Rafighi – Médiathèque Saint-Exupéry

Rhamat Rafighi, Künstler mit Leib und Seele und Maler mit Herz, präsentiert seine Gemälde und Zeichnungen über die Landschaften der Region, die ihn adoptiert hat und für die er ein Herz hat. Eine Explosion der Farben in Aussicht!

