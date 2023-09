FÊTE DE LA SCIENCE – ATELIER « AIR ET CLIMAT, EN PETITES EXPÉRIENCES » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 26 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 15h à 17h : Atelier « Air et climat, en petites expériences » à l’occasion de la Fête de la science par Kimiyo, à partir de 7 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com

À l’aide d’expériences scientifiques simples et reproductibles à la maison, notre climat n’aura plus aucun secret pour vous !.

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm to 5pm: « Air and climate, in small experiments » workshop on the occasion of the Fête de la science, by Kimiyo, ages 7 and up – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

With the help of simple scientific experiments that can be reproduced at home, our climate will no longer hold any secrets for you!

De 15.00 a 17.00 h: Taller « Aire y clima, pequeños experimentos » con motivo de la Fiesta de la Ciencia, a cargo de Kimiyo, a partir de 7 años – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Con la ayuda de sencillos experimentos científicos que se pueden reproducir en casa, ¡nuestro clima dejará de tener secretos para ti!

Von 15 bis 17 Uhr: Workshop « Luft und Klima, in kleinen Experimenten » anlässlich des Wissenschaftsfestes von Kimiyo, ab 7 Jahren – Mediathek Saint-Exupéry – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

Mithilfe einfacher wissenschaftlicher Experimente, die zu Hause nachvollzogen werden können, wird unser Klima kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-09-25 par OT PALAVAS-LES-FLOTS