INITIATION À LA SCULPTURE DE TERRE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 24 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 15h à 16h : Initiation à la sculpture de terre – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com

Après son exposition de l’été à la galerie Courbet, Ibrahim Maïga, artiste-peintre et sculpteur, revient à Palavas pour dispenser ses conseils bienveillants en matière de sculpture..

2023-10-24 15:00:00 fin : 2023-10-24 16:00:00. .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm to 4pm: Introduction to clay sculpture – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

Following his summer exhibition at Galerie Courbet, painter and sculptor Ibrahim Maïga returns to Palavas to share his sculpting tips.

De 15.00 a 16.00 h: Iniciación a la escultura en arcilla – Médiathèque Saint-Exupéry – Información: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Tras su exposición de verano en la Galería Courbet, Ibrahim Maïga, pintor y escultor, vuelve a Palavas para ofrecer sus consejos de experto en escultura.

Von 15 bis 16 Uhr: Einführung in die Tonbildhauerei – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

Nach seiner Sommerausstellung in der Galerie Courbet kehrt der Maler und Bildhauer Ibrahim Maïga nach Palavas zurück, um seine wohlwollenden Ratschläge in Sachen Bildhauerei zu erteilen.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT PALAVAS-LES-FLOTS