FÊTE DE LA SCIENCE – ESCAPE GAME “BIBLIOSAURE” 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 14 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 15h à 17h : Escape game « Bibliosaure » pour les 8-12 ans – Gratuit et sur Inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com

Joue à l’explorateur biblio-naturaliste et pars à la chasse aux dinosaures et oiseaux connus, … encore inconnus … ou carrément imaginaires dans les livres jeunesse de ta médiathèque..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm to 5pm: Escape game « Bibliosaurus » for 8-12 year olds ? Free and on registration – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

Play the biblio-naturalist explorer and go on the hunt for dinosaurs and birds – known, unknown or imaginary – in the children?s books in your media library.

De 15.00 a 17.00 h: Juego de escape « Bibliosaurus » para niños de 8 a 12 años ? Gratuito y previa inscripción – Información: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Haga de explorador biblio-naturalista y vaya a la caza de dinosaurios y aves -conocidos, desconocidos o imaginarios- en los libros infantiles de su mediateca.

Von 15 bis 17 Uhr: Escape Game « Bibliosaurus » für 8- bis 12-Jährige? Kostenlos und nach Anmeldung – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

Spiele den biblio-naturalistischen Forscher und gehe in den Jugendbüchern deiner Mediathek auf die Jagd nach bekannten, ? noch unbekannten ? oder regelrecht imaginären Dinosauriern und Vögeln.

