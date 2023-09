EXPOSITION « PRÉLUDE À LA VIE » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 3 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du 3 au 26 octobre : Exposition « Prélude à la vie » de Double Hélice, prêt de la Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry

Voyage au cœur de l’univers : la voie lactée, le soleil, la Terre, l’eau….

2023-10-03 fin : 2023-10-26 . .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



October 3 to 26: « Prélude à la vie » exhibition by Double Hélice, on loan from Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry

Journey to the heart of the universe: the Milky Way, the sun, the Earth, water?

Del 3 al 26 de octubre: exposición « Prélude à la vie » de Double Hélice, cedida por la Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry

Viaje al corazón del universo: la Vía Láctea, el Sol, la Tierra, el agua..

3. bis 26. Oktober: Ausstellung « Prélude à la vie » von Double Hélice, Leihgabe des Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry

Reise durch das Universum: die Milchstraße, die Sonne, die Erde, das Wasser?

