RENDEZ-VOUS LECTURE – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 13 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

14h30 – Rendez-vous lecture pour les Journées Européennes du Patrimoine – Sur inscription – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

2023-09-13 14:30:00

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



2:30 p.m. – Rendez-vous lecture for the European Heritage Days – Registration required – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

14.30 h – Cita con la lectura para las Jornadas Europeas del Patrimonio – Inscripción obligatoria – Médiathèque Saint-Exupéry – Información: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

14:30 Uhr – Lese-Treff für die Europäischen Tage des Kulturerbes – Mit Anmeldung – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

