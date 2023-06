EXPOSITION « LES MOTS DE LA GOURMANDISES » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 5 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du Mardi 5 septembre au 29 septembre :

Exposition « Les mots de la gourmandises » réalisée par la librairie Bodoni et avec le prêt de la Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry – Entrée libre et ouvert à tous – Infos : 04 67 50 42 49.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Tuesday, September 5 to September 29 :

Les mots de la gourmandises » exhibition created by the Bodoni bookshop and on loan from the Maison départementale de l?environnement – Médiathèque Saint-Exupéry – Admission free and open to all – Information: 04 67 50 42 49

Del martes 5 de septiembre al 29 de septiembre:

Exposición « Les mots de la gourmandises » producida por la librería Bodoni y cedida por la Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry – Entrada libre y gratuita – Información: 04 67 50 42 49

Dienstag, 5. September bis 29. September :

Ausstellung » Les mots de la gourmandises » réalisé par la librairie Bodoni et avec le prêt de la Maison départementale de l’environnement – Médiathèque Saint-Exupéry – Freier Eintritt und für alle zugänglich – Infos: 04 67 50 42 49

