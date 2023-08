EXPOSITION « LES MOTS DE LA GOURMANDISE » 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 5 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Exposition « Les mots de la gourmandise » – Du 5 au 29 septembre

De belles mises en scène pour définir des expressions telles que « rouge comme une tomate, muet comme une carpe » ou « haut comme trois pommes », …leur origine, leur signification..

2023-09-05 fin : 2023-09-29 . .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Les mots de la gourmandise » exhibition – September 5 to 29

Beautifully staged displays to define expressions such as « red as a tomato, dumb as a duck » or « tall as three apples », their origin and meaning.

Exposición « Les mots de la gourmandise » – del 5 al 29 de septiembre

Expondremos algunas de las mejores maneras de definir expresiones como « rojo como un tomate, tonto como un ratón » y « alto como tres manzanas », así como sus orígenes y significados.

Ausstellung « Les mots de la gourmandise » – 5. bis 29. September

Schöne Inszenierungen, um Ausdrücke wie « rot wie eine Tomate, stumm wie ein Karpfen » oder « hoch wie drei Äpfel » zu definieren, ?ihren Ursprung und ihre Bedeutung.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS