PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 19 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Permanence Mutuelle Communale (sur rendez-vous) – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 09 72 56 78 26 ou 06 07 87 68 69 ou LR.MCMS@gmail.com.

2023-07-19 13:30:00 fin : 2023-07-19 17:00:00. .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Mutuelle Communale office (by appointment) ? Médiathèque Saint-Exupéry – Information: 09 72 56 78 26 or 06 07 87 68 69 or LR.MCMS@gmail.com

Oficina de la Mutuelle Communale (con cita previa) ? Médiathèque Saint-Exupéry – Información: 09 72 56 78 26 o 06 07 87 68 69 o LR.MCMS@gmail.com

Permanence Mutuelle Communale (nach Vereinbarung) ? Mediathek Saint-Exupéry – Infos: 09 72 56 78 26 oder 06 07 87 68 69 oder LR.MCMS@gmail.com

Mise à jour le 2023-07-10 par OT PALAVAS-LES-FLOTS