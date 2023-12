LUDOTHÈQUE 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 1 février 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-01

fin : 2023-12-31

Tous les jours aux heures d’ouverture au public :

Jeux de société et puzzles à disposition. Les plus plébiscités bien sûr, « Zegéoanimaux », « Bioviva », « Bataille navale », et bien d’autres encore !.

Tous les jours aux heures d’ouverture au public :

Jeux de société et puzzles à disposition. Les plus plébiscités bien sûr, « Zegéoanimaux », « Bioviva », « Bataille navale », et bien d’autres encore !

Tous les jours aux heures d’ouverture au public :

Jeux de société et puzzles à disposition. Les plus plébiscités bien sûr, « Zegéoanimaux », « Bioviva », « Bataille navale », et bien d’autres encore !

.

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS