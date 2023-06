Exposition photos et vélos 44 avenue d’Aquitaine La Roche-Chalais, 1 juillet 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

du 1er au 9 juillet : Exposition photos et vélos, vélos typiques entre 1967 et aujourd’hui, et ceux des coureurs locaux.

Décorations et animations commerciales dans le bourg..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-09 . .

44 avenue d’Aquitaine Salle culturelle du Temple

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



july 1 to 9: Photo and bike exhibition, featuring typical bikes from 1967 to the present day, as well as those of local racers.

Decorations and commercial events in the village.

del 1 al 9 de julio: Exposición de fotos y bicicletas, motos típicas desde 1967 hasta nuestros días, y las de pilotos locales.

Decoraciones y actos comerciales en el pueblo.

1. bis 9. Juli: Foto- und Fahrradausstellung, typische Fahrräder zwischen 1967 und heute und die der lokalen Rennfahrer.

Dekorationen und kommerzielle Animationen in der Ortschaft.

Mise à jour le 2023-06-06 par structure Cg24