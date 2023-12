Cet évènement est passé Chasse aux indices dans Cabourg 44 Av. Charles de Gaulle Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

fin : 2023-12-31 Partez à la découverte de Cabourg à travers une chasse aux trésors complétée d’une enquête vous embarquant dans le centre et ses merveilles. Des épreuves vous attendent sur votre parcours pour pimenter l’animation. Votre mission : réussir ces épreuves, pour récolter de précieux indices sur l’affaire à élucider. Une fois toutes les épreuves réussies et les indices décortiqués, il vous faudra ensuite mettre au point une théorie sur l’affaire en cours. Jeu en équipes, environ 2h d’animation, à partir de 20 personnes, tarif en fonction du nombre de participants..

