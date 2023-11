ONE MAN SHOW 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, 24 avril 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Dans ce spectacle ARTUS ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en n’a pas mise.

Spectacle d’humour.

2024-04-24 fin : 2024-04-24 23:00:00. .

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this show ARTUS won’t go over the line, because he hasn’t set any.

Comedy show

En este espectáculo ARTUS no cruzará la línea, porque no ha puesto ninguna.

Espectáculo de humor

In dieser Show wird ARTUS keine Grenzen überschreiten, da er keine gesetzt hat.

Humorvolle Aufführung

