Salon Talents de femmes 23-24 Mars 2024 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, dimanche 24 mars 2024.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Les 23 et 24 mars 2024, le Club Soroptimist de Châtellerault accueille une cinquantaine d’artisanes, de tout domaine artistique : sculpture, peinture, textiles, création de bijoux…

Ce Salon vise un double objectif :

– Permettre à des femmes créatrices d’exposer, de se faire connaître ou reconnaître, de créer des liens,

– Collecter des fonds à destination de femmes en difficulté, sous forme de bourses d’études, d’aides professionnelles et sociales, de soutiens financiers à des associations…

Une occasion de rendre hommage au talent, de faire plaisir, de se faire plaisir, tout en contribuant au succès d’un projet et d’actions futures à but caritatif et généreux.

Animations musicales, bar et crêperie.

Tarif : 2,50 euros

Gratuit aux moins de 14 ans

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par ACAP