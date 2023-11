Soirée des orchestres 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, 7 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Les orchestres du conservatoire sont heureux de vous accueillir pour leur traditionnel rendez-vous. Après une visite baroque avec Haendel et un concerto de violoncelle de Jean-Chrétien Bach, ils vous proposent

« la petite musique de nuit » de W.Amadeus Mozart.

La suite de ce parcours musical vous mènera vers une transition peu commune du célèbre et incontournable « adagio » de Samuel Barber avant de terminer avec les frères Strauss dans une certaine frénésie du fameux

« pizzicato Polka ». Un joli cocktail musical à partager..

2024-03-07 fin : 2024-03-07 20:30:00. .

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire orchestras are delighted to welcome you to their traditional rendezvous. After a baroque visit with Handel and a cello concerto by Jean-Chrétien Bach, they offer you

« by W. Amadeus Mozart.

The musical journey continues with an unusual transition to Samuel Barber’s famous and inescapable « adagio », before concluding with the Strauss brothers in a frenzy of the famous

« pizzicato Polka ». A lovely musical cocktail to share.

Las orquestas del Conservatorio tienen el placer de recibirle en su tradicional cita. Tras un recorrido barroco con Haendel y un concierto para violonchelo de Jean-Chrétien Bach, interpretarán

« de W. Amadeus Mozart.

El resto de este viaje musical les llevará por una insólita transición del famoso e ineludible « adagio » de Samuel Barber antes de terminar con los hermanos Strauss en un frenesí de la famosa

« pizzicato Polka ». Un agradable cóctel musical para compartir.

Die Orchester des Konservatoriums freuen sich, Sie zu ihrem traditionellen Treffen begrüßen zu dürfen. Nach einem barocken Besuch mit Händel und einem Cellokonzert von Johann Christian Bach präsentieren sie Ihnen

« die kleine Nachtmusik » von W. Amadeus Mozart.

Die Fortsetzung dieser musikalischen Reise führt Sie zu einer ungewöhnlichen Überleitung des berühmten und unumgänglichen « Adagio » von Samuel Barber, bevor sie mit den Brüdern Strauss in einer gewissen Raserei des berühmten

« pizzicato Polka ». Ein schöner musikalischer Cocktail, den Sie mit anderen teilen können.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP