La Comtesse vient dîner ce soir 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, 10 février 2024 20:30, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise familiale de confection de sous-vêtements féminins.

Lorsque son mari Edouard lui apprend que la société est au bord du gouffre, elle trouve la solution : faire intervenir la richissime et influente comtesse ! Mais c’est sans compter sur les autres personnages de la pièce, tous aussi atypiques les uns que les autres. Le plan de Constance va être confronté à une panoplie de situations cocasses, dans la tradition du théâtre de boulevard.

Mais tout est bien qui finit bien !

Enfin…ce sera à vous de juger !.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 23:00:00. .

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Constance de Chassegnac takes great pride in her family’s women’s underwear business.

When her husband Edouard tells her that the company is on the brink of collapse, she comes up with a solution: involve the wealthy and influential Countess! But that’s without taking into account the other characters in the play, each as atypical as the next. Constance’s plan comes up against a panoply of funny situations, in the tradition of boulevard theater.

But all’s well that ends well!

Well… you be the judge!

Constance de Chassegnac está muy orgullosa del negocio familiar de ropa interior femenina.

Cuando su marido Edouard le dice que la empresa está al borde de la quiebra, se le ocurre una solución: ¡implicar a la rica e influyente Condesa! Pero eso sin tener en cuenta a los demás personajes de la obra, cada uno tan atípico como el otro. El plan de Constance está a punto de enfrentarse a una panoplia de situaciones divertidas, en la tradición del teatro de bulevar.

Pero bien está lo que bien acaba

Bueno… ¡juzgue usted!

Constance de Chassegnac ist sehr stolz auf ihr Familienunternehmen, das Damenunterwäsche herstellt.

Als sie von ihrem Mann Edouard erfährt, dass die Firma am Rande des Abgrunds steht, findet sie eine Lösung: Sie muss die reiche und einflussreiche Gräfin ins Spiel bringen! Doch sie hat nicht mit den anderen Figuren des Stücks gerechnet, von denen eine so untypisch ist wie die andere. Constances Plan wird mit einer ganzen Reihe von komischen Situationen konfrontiert, ganz in der Tradition des Boulevardtheaters.

Aber alles ist gut, was gut endet!

Nun ja… das müssen Sie selbst beurteilen!

