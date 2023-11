FESTIVAL DE FOLKLORE FRANCAIS 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, 9 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Les Amis du Vieux Poitou, Bel Pratel et Le Trou Normand représentent 3 régions différentes :

Le groupe de Bel Pratel, c’est le folklore de la Vallée des Mauges, nom qui signifie « Belle Prairie », danses autour des battages, des vendanges, des fiançailles et bien sûr la fête autour des traditions des noces, polkas, mazurkas et scottishs.

Le Trou Normand de Domfront en Poiraie, petite cité de caractère du bocage normand, « Ville de Légendes » sur la route du Mont-Saint- Michel, fabrication du célèbre Calvados comme le groupe de Bel Pratel et Les Amis Du Vieux Poitou ils essayent de rester dans le plus authentique dans la reproduction de leurs traditions, leurs costumes et leurs coiffes. Chants et danses du passé, les membres des groupes veulent recréer l’ambiance de la joie simple dans les divertissements de leurs ancêtres.

Modernité dans la représentation chorégraphique, mais !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Amis du Vieux Poitou, Bel Pratel and Le Trou Normand represent 3 different regions:

The Bel Pratel group represents the folklore of the Vallée des Mauges, a name that means « Beautiful Meadow », with dances around threshing, grape harvests, engagements and, of course, the celebration of wedding traditions, polkas, mazurkas and scottishs.

Le Trou Normand de Domfront en Poiraie, a small town of character in the Normandy bocage, « City of Legends » on the road to Mont-Saint-Michel, where the famous Calvados is made, like the Bel Pratel group and Les Amis Du Vieux Poitou, they try to remain as authentic as possible in reproducing their traditions, costumes and headdresses. Singing and dancing the songs of the past, the members of these groups want to recreate the atmosphere of simple joy in the entertainments of their ancestors.

Modernity in choreography, but!

Les Amis du Vieux Poitou, Bel Pratel y Le Trou Normand representan 3 regiones diferentes:

El grupo Bel Pratel representa el folclore de la Vallée des Mauges, nombre que significa « Hermosa Pradera », con danzas en torno a la trilla, la vendimia, los compromisos y, por supuesto, la celebración de tradiciones nupciales, polcas, mazurcas y scottishs.

Le Trou Normand de Domfront en Poiraie, pequeño pueblo de carácter en el bocage normando, « Pueblo de Leyendas » en la carretera del Mont-Saint-Michel, donde se elabora el famoso Calvados, al igual que el grupo Bel Pratel y Les Amis Du Vieux Poitou, intentan mantenerse lo más auténticos posible en la reproducción de sus tradiciones, trajes y tocados. Cantando y bailando desde el pasado, los miembros de los grupos quieren recrear el ambiente de sencilla alegría de las diversiones de sus antepasados.

Modernidad en las coreografías, ¡pero!

Les Amis du Vieux Poitou, Bel Pratel und Le Trou Normand repräsentieren 3 verschiedene Regionen:

Die Gruppe von Bel Pratel steht für die Folklore des Vallée des Mauges, dessen Name « Schöne Wiese » bedeutet, Tänze rund um das Dreschen, die Weinlese, die Verlobung und natürlich das Fest rund um die Hochzeitstraditionen, Polkas, Mazurkas und Scottishs.

Le Trou Normand de Domfront en Poiraie, eine kleine Stadt mit Charakter in der normannischen Bocage, « Ville de Légendes » auf dem Weg zum Mont-Saint- Michel, wo der berühmte Calvados hergestellt wird, wie die Gruppe von Bel Pratel und Les Amis Du Vieux Poitou versuchen sie, bei der Reproduktion ihrer Traditionen, ihrer Kostüme und ihrer Kopfbedeckungen möglichst authentisch zu bleiben. Gesänge und Tänze aus der Vergangenheit, die Mitglieder der Gruppen wollen die Atmosphäre der einfachen Freude bei den Vergnügungen ihrer Vorfahren wieder herstellen.

Modernität in der choreografischen Darstellung, aber!

