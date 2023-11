IMPARFAITS 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, 25 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

**Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaitre.**

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en désision à la moindre occasion..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



**A show you’re bound to recognize yourself in **

He dreams of a world where the dictates of society and the hassles of everyday life don’t exist. But Florian knows that all this is impossible, and that it’s better to look at it with amusement and scoff at the slightest opportunity.

**Un espectáculo en el que seguro que te reconoces

Sueña con un mundo en el que no existan los dictados de la sociedad ni las molestias de la vida cotidiana. Pero Florian sabe que todo esto es imposible, y que es mejor mirarlo con diversión y burlarse a la menor oportunidad.

**Eine Show, in der Sie sich zwangsläufig wiedererkennen werden.**

Er träumt von einer Welt, in der es keine gesellschaftlichen Diktate und die Verwicklungen des Alltags gibt. Doch Florian weiß, dass das alles unmöglich ist und dass es besser ist, einen amüsierten Blick darauf zu werfen und es bei der kleinsten Gelegenheit ins Lächerliche zu ziehen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP