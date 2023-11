BAS LES MASQUES 44-54 rue de l’Angelarde Châtellerault, 18 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Un immeuble bourgeois. Dans une cave, un homme retrouvé mort. L’énigme se complique et s’annonce difficle pour l’enquêteur qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus, machealéliques, opportunistes qui ne vons pas le ménager..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

44-54 rue de l’Angelarde Complexe Culturel de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A bourgeois apartment building. In a cellar, a man is found dead. The enigma becomes more complicated and promises to be difficult for the investigator, who will have to deal with tough, eccentric, mischievous and opportunistic people who will not go easy on him.

Un bloque de pisos de clase media. En un sótano, un hombre aparece muerto. El enigma se complica y promete ser difícil para el investigador, que tendrá que vérselas con gente dura, excéntrica, traviesa y oportunista que no se lo pondrá fácil.

Ein bürgerliches Wohnhaus. In einem Keller wird ein Mann tot aufgefunden. Das Rätsel wird immer komplizierter und der Ermittler hat es nicht leicht, denn er muss sich mit zähen, skurrilen und opportunistischen Leuten auseinandersetzen, die ihn nicht schonen werden.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP