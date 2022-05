43ème Ronde du Pays de Caux Saint-Valery-en-Caux, 19 juin 2022, Saint-Valery-en-Caux.

43ème Ronde du Pays de Caux Saint-Valery-en-Caux

2022-06-19 – 2022-06-19

Saint-Valery-en-Caux 76460 Saint-Valery-en-Caux

Journée cyclo-VTT et pédestre. 4 parcours route : 31 km (familial)-47 km-81 km et 109 km 3 parcours VTT : 20 km (découverte)-40 km et 60 km 1 parcours marche randonné : 20 km Accueil route et marche : Tennis du bois d’Etennemare, Saint-Valery-en-Caux Accueil VTT : salle municipale, Saint-Vaast-Dieppedalle (départ de 7h30 à 10h30) Pique-nique offert à tous à Saint-Vaast-Dieppedalle Arrivée à partir de 10h30 – clôture 15h30 Remise des récompenses à 16h00, Tennis du Bois d’Etennemarre. Participation : 6€ / licenciés FFCT : 4€ / gratuit – 18 ans.

+33 6 11 51 47 60

Saint-Valery-en-Caux

