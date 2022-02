43ème rallye pédestre Marmande-Meilhan Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

43ème rallye pédestre Marmande-Meilhan Marmande, 13 mars 2022, Marmande.

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 12:00:00

Marmande Lot-et-Garonne EUR 0 0 43ème rallye pédestre Marmande-Meilhan :

– Retrouvez toutes les informations ainsi que le bulletin d’inscription en cliquant ici https://www.meilhansurgaronne.fr/RP2022.pdf

– Attention : en raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas d’inscription le jour de la course.

dernière mise à jour : 2022-02-08

