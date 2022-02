43ème Kart challenge du Pôle Mécanique Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues, 23 avril 2022, Saint-Martin-de-ValgalguesSaint-Martin-de-Valgalgues.

Grâce à une grande variété de virages et à une ligne droite sélective, la piste de karting est une des plus réputée en France.Pour le loisir entre amis ou pour la compétition, c’est l’endroit idéal pour passer de bons moments !Compétition et duels garantis! Informations pratiques: 1H00 ESSAIS6H00 COURSEEquipes de 2 à 7 pilotes, lest à 80kgs, Catégories 270 cm3-650€ et 390 cm3-850€ -Quand? Le Samedi 23 Avril 2022 -Où ? Le Pôle Mécanique Alès Cévennes à Saint Martin de Valgalgues -Réservation et informations supplémentaires au 04 66 30 87 72

+33 4 66 30 87 72

