43ème Concours National de Coqs de Pêche Neuvic, 30 avril 2022, Neuvic.

43ème Concours National de Coqs de Pêche Place de l’hôtel de ville Neuvic

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30 22:00:00

Place de l’hôtel de ville Corrèze Neuvic

Samedi 30 avril : de 18h à 21h, Place de la résistance : musique avec Dead fish (punk, rock, grunge) suivi à 21h jusqu’à 22h, fontaine du berger : spectacle – Les arts brulants + Les copains (jonglerie enflammée)

Dimanche 1er mai :De 7h à 18h, Centre bourg : Grande braderie, toute la

journée

9h-11h | Déambulation dans les rues : musique – Musiqu’à deux (trad’, folk)

9h30 | Place Henri Queuille : Début du concours de plumes et de montage

11h-12h | Place Gambetta : concert – MJLG (chanson française, guitare, chant)

12h-13h | Rue de l’agriculture : concert – Petit soleil (trad’, accordéon)

13h-14h | Parc salle polyvalente : concert – Vinz (gypsy, chanson francaise, guitare, accordéon, chant)

De 14h à 18h | Parc salle polyvalente : ateliers cirque et slack (animés par La Bougeotte)

14h-15h | Place de la résistance : concert – Un certain tempérament (pop, rock)

15h-16h | Place de la résistance : spectacle – Les arts brulants (jonglerie)

16h30 | Place Henri Queuille : Résultats du concours

17h-18h | Parc salle polyvalente : concert – Franck (pop)

18h-20h | Place de la résistance : concert – Moto & Sonus (blues)

43ème Concours National de Coqs de Pêche à Neuvic avec sa traditionnelle grande braderie; concours de plume et de montage, expositions, espace savoir-faire local, stands de matériel de pêche, concert animations…

