43e Village des Antiquaires Barfleur, 18 août 2022, Barfleur.

43e Village des Antiquaires Barfleur

2022-08-18 – 2022-08-21

Barfleur Manche Barfleur

Environ 40 exposants antiquaires professionnels de grande qualité, installés sur le très joli port d’échouage de Barfleur, vous accueilleront de 10h00 à 19h00 (dimanche fermeture à 18h).

Cet évènement est un grand «Incontournable» pour Barfleur et pour le Cotentin.

Les structures des exposants forment un agréable village où vous pourrez, durant quatre jours, flâner, rêver et acheter des meubles, des bibelots, des tableaux et des bijoux…ou boire un verre et déguster des huîtres ou des planches charcuterie/fromage au Bar du Village.

L’entrée est gratuite et vous pouvez ainsi y revenir tous les jours.

Clientèle et exposants fidèles depuis plus de trente ans font la renommée de ce salon des antiquaires.

barfleurartetpatrimoine@gmail.com +33 6 80 66 54 54

